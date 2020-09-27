Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 сен 2020|10:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Светлана Ходченкова стала лучшей актрисой десятилетия

Печать

Светлана Ходченкова заняла первое место в рейтинге российских актрис последнего десятилетия. Она конкурировала с популярными артистками отечественного кинематографа.

Звезда фильма "Благословите женщину" возглавила список главных российских актрис за последние десять лет. Светлана Ходченкова заняла первую строчку с огромным отрывом от остальных персон и набрала 51, 5 балла.

Аналитики составили рейтинг на основании специальной схемы. Наделяя каждую актрису баллами, эксперты опирались на ряд критериев. В их число вошли: суммарное количество проектов, в которых снималась кинодива, количество главных ролей, число иностранных кинопроектов, величина подписчиков в инстаграм-каналах, премии и награды, и многие другие характеристики успеха.

По данным составителей рейтинга, Светлане Ходченковой помогла занять первое место в списке высокая работоспособность – активные съемки в большом количестве фильмов и, как следствие, непрерывное участие в рекламе кино. На то, что звезда выбилась в лидеры рейтинга, повлияли и отдельные картины. Добиться отличных результатов ей помогли фильмы "Довлатов", "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный".

Второе место в градации главных российских актрис десятилетия заняла Александра Бортич с результатом 35, 5 балла. Тройку замкнула Елена Лядова, получив оценку в 31 балл.

Напомним, что Светлане Ходченковой 37 лет. С годами она становится все более популярной, благодаря таланту и привлекательной внешности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте