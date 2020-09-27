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Любовница Евдокимова ДНК-тестом доказала родство артиста с внебрачным сыном

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Инна Белова сделала заявление о личной жизни артиста. Последняя любовь Михаила Евдокимова поделилась сведениями о внебрачном наследнике звезды.

Любовница исполнителя шлягера "Домик у дороги" вспомнила детали своего романа с Михаилом Евдокимовым на съемках программы "Секрет на миллион". Инна Белова рассказала о расставании с артистом и о сыне, которого родила от него.

Последняя возлюбленная певца обнародовала результаты ДНК-теста, которые на 99,9 процента подтверждают родство ее сына Даниила и покойной звезды эстрады. Женщина призналась, что в юности была бесплодна и ребенок от Михаила Евдокимова стал для нее неожиданностью. В отношениях с артистом Инна Белова хотела легкости и непринужденности. Когда она узнала, что беременна, то приняла решение расстаться с музыкантом.

По словам любовницы Евдокимова, она не обсуждала с певцом возможность его ухода из семьи. Она даже не пыталась затронуть с мужчиной эту тему, так как понимала, что это бесполезно. Инна Белова получала от Михаила Евдокимова стабильную финансовую поддержку, а также принимала подарки, одним из которых стал автомобиль.

Сейчас сын артиста не носит его фамилию. Единственным человеком из окружения певца, который общается с Даниилом, является его крестный отец. Мужчина работает стоматологом. Он регулярно навещает наследника Михаила Евдокимова и поздравляет его с днем рождения.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Там и днк не надо- копия папы!

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