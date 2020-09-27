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Дочь отреклась от Успенской

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На Любовь Успенскую обрушился гнев дочери. 30-летняя Татьяна Плаксина ответила матери, которая решила надеть ее платье.

Успенская и Плаксина не могут помириться до сих пор. Певица пытается найти общий язык с дочерью, но та не хочет идти на контакт. Вероятно, наследница очень обижена на артистку.

Любовь Залмановна очень переживает за дочь, поведение которой недавно шокировало прохожих в Лос-Анджелесе. Очевидцы подумали, что девушка находилась под действием каких-то веществ, поэтому предпочла помедитировать на тротуаре. Видео с Татьяной облетело интернет, но Успенская не стала высказываться об этом публично.

Недавно артистка обратила внимание дочери, надев ее платье лимонного цвета. Как на ней сидит одежда Татьяны, Любовь Залмановна показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, опубликовав снимок. "Оказывается, у нас одинаковый размер", – написала певица.

В комментариях неожиданно отметилась Плаксина. Девушка написала довольно резко: "Я не твоя дочь, ты – монстр". Любопытно, что через некоторое время комментарий Татьяны исчез. Скриншот записи успели сделать пользователи Сети.

Напомним, недавно дочь Успенской рассказала, как несколько лет назад сломала челюсть и лишилась зубов. Долгое время она провела в больнице. Девушка уверена, что врачи пытались сделать ей только хуже.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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