У россиян осталось три дня для получения 36 390 рублей от ПФР

26.09.2020 | 21:29

Речь идет о выплате, которую могут получить граждане, взявшие на временное проживание инвалидов и престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания.

Данную выплату назначали сроком на три месяца, с апреля по июнь. Размер выплаты в месяц составлял 12 130 рублей, то есть в совокупности разом человек мог получить 36 390 рублей на руки.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг или клиентскую службу Пенсионного фонда России. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти региона.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Как отмечают в ПФР, заявление будут рассматривать в течение пяти дней, а деньги потом перечислят на счет в течение трех дней.