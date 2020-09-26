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Певицу Валерию экстренно госпитализировали

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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш напугал поклонников. В соцсетях знаменитость показала видео, на котором певицу Валерию увозит скорая.

На опубликованных кадрах медики везут вокалистку на каталке к машине. Певица Валерия укутана в одеяло и обездвижена специальными ремнями.

Происходящее Дробыш снимает на камеру мобильного. В процессе продюсер просит артистку спеть композицию "Часики". Валерия с улыбкой исполняет припев песни. Судя по экипировке медиков и номерам стоящих рядом машин, знаменитости находятся за рубежом.

Виктор Дробыш признался, что любит певицу Валерию, ее силу и красоту. Специально для своей жены, Татьяны Дробыш, и супруга артистки, Иосифа Пригожина, продюсер пояснил, что испытывает к вокалистке исключительно братские чувства.

"Конечно, чтобы набрать много просмотров, я должен был написать: страшная трагедия в семье Пригожина. Но шутить на эту тему не хочу", – отметил Виктор.

Ролик сильно испугал подписчиков знаменитости. Интернет-пользователи интересовались состоянием здоровья певицы Валерии. На вопросы шокированных поклонников Виктор Дробыш пока не ответил.

"Да ничего с ней не случилось, очередной хайп ловит ваша Лерочка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тоже ковид? Вроде ведь так береглись... Наверное мы уже все расслабились и устали бояться.. Скорейшего выздоровления! Люблю вас!", "Напугали! Теперь ждем интересные заголовки в прессе..." – комментировали пользователи Сети.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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