«Не могут уйти»: Гузеева сравнила себя со звездами эстрады

26.09.2020 | 11:56

Знаменитая актриса и телеведущая высказалась о поп-звездах отечественной эстрады. Лариса Гузеева решила, что похожа на них.

В мае этого года звезда проекта "Давай поженимся!" начала вести программу "На дачу!" вместе с коллегой Наташей Барбье. Лариса Гузеева стала вещать о садовых участках и дачной жизни. Теледива удачно проявила себя в новой передаче и продолжает в ней сниматься.

Недавно Гузеева разместила в инстаграм-канале видеоисторию с коллегами, которые готовились к новому съемочному дню. За кадром Лариса сделала примечательное сравнение. "Я и вся наша команда. Мы, как российские поп-звезды, всем объявили, что уходим с эстрады, но все никак не уйдем", – выразилась телеведущая.

Лариса Гузеева не стала называть конкретных знаменитостей, которые, по ее словам, никак не могут завершить поп-карьеру. Коллеги по проекту не стали возражать импозантной теледиве. Лариса прокомментировала причину своего неоднозначного сравнения: руководство "Первого канала" предоставило съемочной группе еще один день подготовки выпуска передачи "На дачу!", поэтому команда Ларисы Гузеевой работала дополнительное время сверх установленного графика.

Напомним, что Лариса Гузеева получает хорошую пенсию. Заслуженная артистка России получает дополнительную надбавку к стандартному пособию.