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Находящаяся в «неизвестном положении» Кети Топурия объявила о помолвке

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Кети Топурия сделала официальное признание. Солистку группы A’Studio уже поздравляют с предстоящим важным событием.

В Сети активно ходят слухи о том, что Кети Топурия беременна. Однако она не спешит подтверждать эту информацию.

Также поговаривали, что певица готовится к свадьбе с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. У нее на безымянном пальце заметили кольцо. Так вот теперь Кети Топурия расставила все точки над i. Она призналась, что помолвлена с возлюбленным вот уже два месяца.

Теперь пара готовится к свадьбе. Некоторые уже поздравляют знаменитость с предстоящим событием.

Напомним, об отношениях Кети Топурии с предпринимателем стало известно еще в октябре прошлого года. Они познакомились 6 июня на дне рождения Льва Деньгова случайно. С тех пор они не скрывали свои отношения. Артистка регулярно выкладывала в свой инстаграм-аккаунт новые совместные фото и комментировала публикации избранника.

У Кети Топурии есть дочь от Льва Гейхмана. Певица родила Оливию от бизнесмена в 2015 году. Некоторое время солистка группы "А-Студио" встречалась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Он хотел жениться на артистке, но в 2018 году пара рассталась.

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Источник — dni.ru
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