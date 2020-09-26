Чурикова поблагодарила бывшего супруга за развод

26.09.2020 | 12:36

Яна Чурикова и ее третий супруг-бизнесмен Денис Лазарев расстались без шума. Телеведущая отметила, что рада тихому разводу.

Яна Чурикова была замужем Григорием Алексаняном, с которым познакомилась во время работы на телеканале MTV. Пара три года прожила в гражданском браке.

Затем ведущая вышла замуж за режиссера и коллегу Ивана Цыбина, с которым прожила четыре года. В третий раз теледива связала себя узами брака с бизнесменом Денисом Лазаревым. В 2009-м у супругов родилась дочь Таисия. Однако это не спасло пару от развода. В 2016 году они не спасло этот брак, и в 2016 году они расстались.

Знаменитость призналась, что до сих пор благодарна бывшему возлюбленному за то, что тот не стал привлекать внимание публики к их разводу. "Потому что последнее, о чем я хотела бы разговаривать с людьми и чем с ними делиться, это подробности личной жизни. Она на то и личная", – заявила Яна Чурикова.

При этом телеведущая отметила развитие тренда, когда глянцевые журналы готовы соревноваться ради интервью со звездами, которые переживают развод. В пример она привела певицу Полину Гагарину и фотографа Дмитрия Исхакова, о расставании которых разговоры не умолкают с лета. По мнению Яны Чуриковой, им удалось разойтись таким образом, что им все смогли посочувствовать.

41-летняя Яна Чурикова в свое время вела музыкальный проект "Фабрика звезд" Первого канала до 2012 года. Затем телеведущая снималась в роли Марии Тараторкиной в сериале "Счастливы вместе" и вела другие шоу.