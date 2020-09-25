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«Ждите»: Рудковская снова решила стать матерью после совета Киркорова

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В откровенном интервью Яна Рудковская намекнула, что в ее семье вскоре случится долгожданное пополнение. Продюсер призналась, что решилась на суррогатное материнство после разговора с Филиппом Киркоровым.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают семилетнего сына Александра. Однако супруги не скрывают, что мечтают о втором общем ребенке. В недавнем интервью Яна призналась, что они с мужем предприняли множество попыток, однако ей так и не удалось забеременеть. При этом Рудковская даже прошла несколько подсадок ЭКО, но и они оказались неудачными. Тогда продюсер решилась воспользоваться помощью суррогатной матери.

По словам женщины, ее на это толкнул поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. "Мне позвонил Филипп, когда я ехала на очередную подсадку и сказал: "Не терроризируй свой организм. Пожалей себя. Ты опора в семье и всем нужна!" Он сильно на меня повлиял. Я очень боялась осуждения, но сейчас мне уже все равно", – призналась Яна Рудковская в передаче "Алена, блин!"

По всей видимости, ей даже удалось уговорить Евгения Плющенко, который изначально был против суррогатного материнства. Оказалась ли успешна их теперешняя попытка, Яна Рудковская предпочла не говорить, но намекнула: "Я просто человек суеверный, поэтому пока просто говорю: ждите. Не хочу забегать вперед и делать каких-то сенсаций".

При этом Яна Рудковская дала понять, что если в их семье и случится пополнение, то не на одного, а на два человека. Отметим, что в суррогатном материнстве, как и в ЭКО, впрочем, двойни не редкость. Яркий пример – Алла Пугачева и Максим Галкин. Их дети – сын Гарри и дочь Елизавета – появились на свет с помощью суррогатной матери. Счастливые супруги не стали скрывать этот факт, хотя о том, что у них появится потомство, предпочитали никому, кроме самых близких, не рассказывать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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