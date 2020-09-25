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В ПФР пояснили, кто может рассчитывать на выплату в 7 600 рублей

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В пресс-службе Пенсионного фонда РФ назвали категории людей, которые могут рассчитывать на деньги от государства.

Часть пожилых жителей России в дополнение к основной страховой пенсии по старости получат еще одну выплату.

В ПФР заявили, что речь идет о доплате за иждивенцев. Родители-пенсионеры смогут увеличить свою пенсию за счет дополнительных выплат за несовершеннолетних детей, которые находятся у них на иждивении.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2020 году составляет 5686 рублей 25 копеек в месяц. В повышенном размере она составит 7580 рублей 67 копеек в месяц. Получается, что пенсия подрастет почти на 1895 рублей. Если же в семье двое студентов, то прибавка составит 3790 рублей.

В Пенсионном фонде РФ сообщили журналистам издания Primpress, что выплата носит строго заявительный характер. Для ее получения следует обратиться в территориальное отделение фонда и написать соответствующее заявление.

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