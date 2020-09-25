В ПФР рассказали о ежемесячных выплатах в 5 000 рублей на ребенка

25.09.2020 | 11:44

На сайте ведомства опубликована информация, согласно которой можно узнать, положена ли вам выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Перед подачей заявления в Пенсионный фонд РФ следует убедиться, что семья подходит под категорию получателей услуги.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка (опекун), на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов за март 2019 - февраль 2020 в расчете на одного члена семьи в месяц, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года.

Выплата положена исключительно гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ. Например, в Пензенской области размер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года составляет 9 544 рубля. Значит общий доход семьи из 4 человек в месяц не должен превышать 38 176 рублей.

Если у заявителя сумма меньше, он может обратиться в ПФР и получить 4 908,5 рублей дважды. Ведь на каждого ребенка государство дает половину величины прожиточного минимума.