Сын Рудковской и Плющенко обратился к президенту с просьбой защитить

25.09.2020 | 03:47

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Юный Саша попросил первое лицо государства поручить разработать новый закон, который защитит детей от средств массовой информации. По мнению сына Плющенко и Рудковской, СМИ не должны публиковать информацию о детях без согласия их родителей.

«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», – заявил Гном Гномыч (так называют ребенка родители - прим. редакции) в интервью ютуб-каналу издания Super.

Поводом для обращения стал скандал, в который Александр и его мама были недавно вовлечены.

В конце весны 2020 года в издании «Стархит» опубликовали комментарий некоего «специалиста». Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство.

В сентябре продюсер пожаловалась в СКР на журналистов, которые пишут о её сыне. Рудковская посчитала, что материал нарушает тайну частной жизни, а журналисты лишь пытаются зарабатывать на её семье.