Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|05:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Сын Рудковской и Плющенко обратился к президенту с просьбой защитить

Печать

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Юный Саша попросил первое лицо государства поручить разработать новый закон, который защитит детей от средств массовой информации. По мнению сына Плющенко и Рудковской, СМИ не должны публиковать информацию о детях без согласия их родителей.

«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», – заявил Гном Гномыч (так называют ребенка родители - прим. редакции) в интервью ютуб-каналу издания Super.

Поводом для обращения стал скандал, в который Александр и его мама были недавно вовлечены.

В конце весны 2020 года в издании «Стархит» опубликовали комментарий некоего «специалиста». Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство.

В сентябре продюсер пожаловалась в СКР на журналистов, которые пишут о её сыне. Рудковская посчитала, что материал нарушает тайну частной жизни, а журналисты лишь пытаются зарабатывать на её семье.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте