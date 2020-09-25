Родители портили личную жизнь Юлии Меньшовой

25.09.2020 | 17:10

Юлия Меньшова откровенно рассказала о личной жизни своих родителей, режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Она отметила, что их брак был далек от идиллии.

Юлия Меньшова призналась, что когда-то ей приходилось быть участницей громких ссор своих родителей. Популярная ведущая отметила, что Владимир Меньшов и Вера Алентова – люди темпераментные, поэтому часто выясняли отношения на повышенных тонах. Более того, даже сейчас между ними вспыхивают жаркие споры. "Они прожили вместе уже 57 лет. Тем не менее, жили они всегда бурно, ссорились и доказывали что-то друг другу", – отметила Юлия Меньшова.

В этих конфликтах дочери артистов доставалась незавидная роль судьи. Ей приходилось давать советы родителям, помогать им находить точки соприкосновения. Разумеется, эти ссоры негативно сказывались на самой Юлии Меньшовой, однако она поняла это далеко не сразу.

Тем не менее, в какой-то момент до нее дошло, что участие в чужих ссорах сильно осложняет ее существование. Тогда Юлия Меньшова пришла к выводу, что проблемы в отношениях матери и отца мешают ей наладить собственную личную жизнь.

Когда она это поняла, то решила немедленно предпринять меры. Юлия Меньшова рассказала: "Разобралась я с этой историей очень просто: когда родители в очередной раз появились на пороге моей комнаты, я сказала: "А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны. Я больше не буду этим заниматься". Они были ошеломлены и немного обижены, но потом привыкли".

По словам популярной ведущей, как только она перестала быть участницей ссор родителей, наладилась ее личная жизнь. У нее появилось множество поклонников, а потом она познакомилась с актером Игорем Гординым, который впоследствии стал ее мужем.