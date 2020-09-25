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Ради оплаты лечения Корчевников взялся за корпоративы

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Несмотря на то, что Борис Корчевников опроверг информацию о частичной потери слуха, его друзья утверждают обратное: удаление опухоли у телеведущего не прошло бесследно. Из-за проблем со здоровьем журналист находится в депрессии.

Корчевников перенес операцию в Германии в 2015 году. Тогда телеведущий практически ничего не говорил о болезни. Об этом знали только его самые близкие.

Из-за недуга журналисту пришлось отказаться от ток-шоу "Прямой эфир", отдав предпочтение более спокойным программам. После операции Борис не только стал вести нескандальную передачу "Судьба человека", но и вступил в должность генерального директора телеканала "Спас".

В настоящий момент Корчевников все еще проходит лечение, рассказал его друг. Якобы в Германии журналисту поставили слуховой аппарат. Друг подтвердил, что Борис перестал улавливать некоторые звуки именно после трепанации черепа.

Промоутер Евгений Морозов поведал журналистам, что Корчевников спешно ищет подработку, чтобы оплатить лечение. Недавно с организатором мероприятий связался помощник Бориса и рассказал о желании телеведущего взяться за корпоративы. Раньше он брал за такую работу 300 тысяч рублей, но, возможно, сейчас поднимет цену.

Разовое обследование в заграничном медучреждении обходится Корчевникову почти в 10 тысяч евро. Очевидно, что зарплаты с телеканалов "Спас" и "Россия 1" ему не хватает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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