Федеральный телеканал снова обвинили в обмане при голосовании

25.09.2020 | 07:03

На российском телевидении назревает очередной громкий скандал.

Телеканал ТВ-3 может потерять зрителей из-за возможной накрутки голосов при выборе участников шоу «Последний герой».

Махинации заподозрил один из участников - Михаил Еремеев. Он участвовал в последнем отснятом сезоне шоу, в сентябре был приглашён продюсерами на кастинг заключительного. В ходе живого голосования входил в пятерку лучших (в команду должны попасть первые 8). А в предпоследний день голосования странным образом оказался на девятом месте, его перегнали несколько аутсайдеров.

На своей странице в социальной сети Instagram Михаил Еремеев выложил длинный пост, полный отчаяния. Публикуем полный текст. Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Приветствую вас, друзья и недруги! Это будет длинный пост и возвращаться к этой теме я больше не буду. Меня завалили вопросами: как же так, разве может быть, что ты проиграл в голосовании?! Дорогие мои люди, спасибо, что вы волнуетесь и переживаете за меня. Я НЕ проиграл в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ голосовании! Вы отдали за меня голосов больше, чем достаточно, и существенно больше, чем у некоторых других участников, попавших в команду. А цифры и результаты?! Мои расстроенные подписчики предложили мне «поиграть в математику»:

количество моих подписчиков - 173 000

Количество подписчиков у x- около 8 000

Количество подписчиков у xx- около 6 000

Количество подписчиков у xxx- около 4 000

Количество подписчиков у xxxx -около 5 000

Количество подписчиков у xxxxx - свыше 400 000

Не надо быть Эйнштейном, чтобы посчитать - например, 3% от количества моих подписчиков составляет 5 190 человек. Это число в ТЫСЯЧИ раз превышает 10% (а то и все 100) от количества подписчиков тех, кто «обошёл» меня по голосам, за исключением тех, кого я в принципе не догоняю по популярности!

Кто-то обязательно возразит, что любовь к человеку, его известность и соответственно голоса, определяются не только количеством подписчиков. Согласен, но вот в чем штука: мы живём в век социальных сетей, правильней даже сказать, что в них мы и живем и голосование проходило именно в интернет пространстве посредством социальных сетей.

Кроме поголовного пересчета подписчиков, мне, как минимум, известно о трехстах человек, которые голосовали за меня ежедневно по три раза. Даже скрины присылали, чтобы поддержать меня. Не надо быть Пифагором, чтобы подсчитать - за 20 дней это 18 000 голосов. И это мы не говорим о тех, кто голосовал помимо известных мне людей. Странная штука, но при том голосов у меня набралось еле-еле на 15 000.

За одни сутки, за три дня до окончания голосования из твёрдой пятерки лидеров я вдруг попал в аутсайдеры. И тут случилось странное - мне стали приходить письма с предложением купить голоса! По 20 рублей за штуку! Ну ведь обхохочешься от честности...»

Продюсеры шоу со стороны телеканала «ТВ-3» пока воздерживаются от каких-либо объяснений как в адрес Михаила, так и в адрес его подписчиков.