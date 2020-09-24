Правила получения пособий и субсидий изменятся с октября

24.09.2020 | 10:15

С весны в России действовал упрощенный порядок получения пособий и субсидий из-за пандемии коронавируса. В октябре гражданам будут начислять средства по старым правилам.

Выплата на первого или второго ребенка до апреля 2020 года назначалась родителям до тех пор, пока ему не исполнился один год. Затем они должны были подавать заявление и прикрепить соответствующие документы, чтобы эти средства начислялись вновь.

Последние полгода получить эту выплату семьи могли без их заявления. Со 2 октября будет действовать привычный порядок.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская также напомнила, что у родителей осталось мало времени, чтобы успеть подать заявление на получение пособия на детей: пять тысяч рублей – до трех лет, 10 тысяч – до 16 лет и еще 10 тысяч – от рождения до 16 лет.

Также ранее сообщалось, что с 1 октября на карту "Мир" будут переводиться следующие выплаты: пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности чернобыльцам, по безработице, пенсия и другие.

Эти средства могут начисляться и на другой банковский счет, с которого не списываются деньги, например, из-за задолженности. Почтовый перевод тоже не исключается. Гражданин сам может выбрать способ получения выплат.

Кроме того, со следующего месяца отменяется повышенное пособие по безработице. Из-за пандемии граждане, лишившиеся работы с 1 марта, могли рассчитывать на государственные средства в размере 12,1 тысячи рублей. Теперь же размер выплат будет привычным.

Субсидии по коммунальным платежам вновь станут предоставлять на полгода. По истечении срока необходимо подтверждать право на получение этой льготы.