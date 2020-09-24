Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|18:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Показавший лицо Пугачевой Галкин навел жути на поклонников

Печать

Максим Галкин обнародовал ролик, на котором крупным планом запечатлел лицо Аллы Пугачевой. Однако по какой-то причине не всем поклонникам это видео понравилось.

В последнее время в Сети упрно муссируются слухи о скором разводе одной из самых эффектных и крепких пар отечественного шоу-бизнеса – Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Сами юморист и певица не комментируют эти слухи. Однако оба стали чаще выкладывать фотографии и видеозаписи, на которых демонстрируют полную идиллию.

Правда, и тут некоторые фанаты умудрились найти к чему придраться. По их мнению, Максим Галкин показывает Аллу Пугачеву в невыгодном ракурсе. Так, много критики удостоился свежий ролик шоумена, на котором Примадонна запечатлена крупным планом.

Несмотря на то, что артистка предстала с эффектной укладкой и с безупречным макияжем, поклонники немедленно выразили свой негатив. Многие отметили "жалкие попытки" 71-летней певицы выглядеть моложе. "Как бы не молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного не приятна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жуть!", "Как кукольный персонаж, уж простите!"

Другие пользователи Сети пожаловались на многочисленные пластические операции Аллы Пугачевой. Дескать, в борьбе за молодость артистка уже перешла все рамки разумного. "Она себя сама узнает интересно?)", "А сначала вырывается слово – Ужас!", "При всем уважении к АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ, видео ужасное, лицо перекошено, неестественно", – возмутились подписчики Максима Галкина. Некоторые и вовсе призвали юмориста удалить ролик.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте