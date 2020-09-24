Показавший лицо Пугачевой Галкин навел жути на поклонников

24.09.2020 | 17:07

Максим Галкин обнародовал ролик, на котором крупным планом запечатлел лицо Аллы Пугачевой. Однако по какой-то причине не всем поклонникам это видео понравилось.

В последнее время в Сети упрно муссируются слухи о скором разводе одной из самых эффектных и крепких пар отечественного шоу-бизнеса – Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Сами юморист и певица не комментируют эти слухи. Однако оба стали чаще выкладывать фотографии и видеозаписи, на которых демонстрируют полную идиллию.

Правда, и тут некоторые фанаты умудрились найти к чему придраться. По их мнению, Максим Галкин показывает Аллу Пугачеву в невыгодном ракурсе. Так, много критики удостоился свежий ролик шоумена, на котором Примадонна запечатлена крупным планом.

Несмотря на то, что артистка предстала с эффектной укладкой и с безупречным макияжем, поклонники немедленно выразили свой негатив. Многие отметили "жалкие попытки" 71-летней певицы выглядеть моложе. "Как бы не молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного не приятна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жуть!", "Как кукольный персонаж, уж простите!"

Другие пользователи Сети пожаловались на многочисленные пластические операции Аллы Пугачевой. Дескать, в борьбе за молодость артистка уже перешла все рамки разумного. "Она себя сама узнает интересно?)", "А сначала вырывается слово – Ужас!", "При всем уважении к АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ, видео ужасное, лицо перекошено, неестественно", – возмутились подписчики Максима Галкина. Некоторые и вовсе призвали юмориста удалить ролик.