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«Обидно»: Филипп Киркоров рассказал о плевке в душу от молодого артиста

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Филипп Киркоров вспомнил, как сотрудничал с победителем "Фабрики звезд" Дмитрием Колдуном. По словам артиста, он вложился в молодого певца, привел его к успеху, но даже спасибо в ответ не получил.

Филипп Киркоров не только востребованный певец, но и продюсер. В последнее время артист патронирует молодых исполнителей – участников Международного музыкального конкурса "Евровидение". Поп-король отечественной сцены вместе с командой помощников продумывает образ певца, подбирает песню.

Так, в 2007 году Филипп Киркоров занимался продвижением Дмитрия Колдуна. Артист представлял родную Беларусь и стал первым в истории страны, кто дошел до финала. Многие уверены, подойти так близко к победе выходцу из "Фабрики звезд" удалось именно благодаря продюсерской помощи Филиппа Киркорова.

Однако, по словам самого поп-короля, он так и не дождался благодарности от Дмитрия Колдуна. "Одному артисту из Беларуси сделал судьбу, вернул его из забвения после "Фабрики звезд". Но на следующий день после "Евровидения" другой продюсер поманил его пальчиком, наобещал золотые горы. И Дима Колдун даже забыл сказать спасибо. Обидно было? Обидно", – признался Филипп Киркоров.

Действительно, после попадания в десятку финалистов "Евровидения" Дмитрий Колдун обрел вторую волну популярности: его стали приглашать на концерты, в различные телевизионные программы, он записал несколько хитов. "Нет, я не погнался за Димой со словами о том, как это аморально и антинравственно, не задал вопрос: "А как же деньги?! Я оплатил и клип, и номер. Ты не хочешь вернуть то, что я в тебя вложил?". Но ровно с того момента его жизнь мне стала совершенно безразлична", – заявил поп-король.

Несмотря на печальный опыт, Филипп Киркоров продолжает работать с молодыми исполнителями. "Ни о чем не жалею и продолжаю думать и о больших продюсерских проектах, и о молодых коллаборациях", – отметил известный артист.

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Источник — dni.ru
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