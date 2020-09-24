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Названы заработки Соловьева, Киселева, Шейнина и других российских телеведущих

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Издание The Insider получило доступ к базам ФНС и подсчитал годовой заработок самых заметных российских пропагандистов.

Так, ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей, то есть примерно как 25 пенсионеров. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получал 4,6 миллиона рублей (сумма выплат 27 пенсионерам) от ВГТРК за ведение еженедельной программы «Вести недели».

Полный список выглядит так:

1. Артем Шейнин — 100 млн;

2–3. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян — 36+60+60 млн;

4. Владимир Соловьев — 52,6 млн;

5. Алексей Пушков — 18,2 млн;

6. Петр Толстой — 17,5 млн;

7-8. Ольга Скабеева (12,8 млн) и Евгений Попов (12,9 млн);

9. Роман Бабаян — 12,2 млн;

10. Андрей Добров — 7 млн;

11. Наиля Аскер-Заде — 6,5 млн;

12. Дмитрий Киселев — 4,6 млн;

13. Андрей Норкин — 4,3 млн руб;

Ранее в СМИ появлялась информация, что на российском телевидении зарплата сотрудника без опыта работы составляет не менее 40 тысяч рублей. При этом постепенно эта сумма может дойти до 200 тысяч рублей. Отмечалось, что доплата за «звездность» может быть самой разной.

Журналисты The Insider попытались связаться с коллегами из списка, что подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию. Те либо проигнорировали вопросы, либо отказались от комментариев.

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Гость||

Как же обрыдло зреть эти мразные рожи.

Гость||

Гость писал(a):

Как же обрыдло зреть эти мразные рожи.
Теперь и на пеензаинформе. Хватит уже над людьми издеваться.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь и на пеензаинформе. Хватит уже над людьми издеваться.
Твкого гавна здесь еще не было.

Гость||

Гость писал(a):

Твкого гавна здесь еще не было.
Пора внести пензаинформ в черный список.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Твкого гавна здесь еще не было.
Пора внести пензаинформ в черный список.
Решением Роспотребнадзора

Гость||

Зарплаты , надеюсь, не из бюджета?

Гость||

Из бюджета. За лояльность . Я тоже хочу такие заработки.

Гость||

Гость писал(a):

Зарплаты , надеюсь, не из бюджета?
конечно из бюджета,полмиллиарда в год им дают.

Имя: Гость
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