Названы заработки Соловьева, Киселева, Шейнина и других российских телеведущих

24.09.2020 | 16:47

Издание The Insider получило доступ к базам ФНС и подсчитал годовой заработок самых заметных российских пропагандистов.

Так, ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей, то есть примерно как 25 пенсионеров. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получал 4,6 миллиона рублей (сумма выплат 27 пенсионерам) от ВГТРК за ведение еженедельной программы «Вести недели».

Полный список выглядит так:

1. Артем Шейнин — 100 млн;

2–3. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян — 36+60+60 млн;

4. Владимир Соловьев — 52,6 млн;

5. Алексей Пушков — 18,2 млн;

6. Петр Толстой — 17,5 млн;

7-8. Ольга Скабеева (12,8 млн) и Евгений Попов (12,9 млн);

9. Роман Бабаян — 12,2 млн;

10. Андрей Добров — 7 млн;

11. Наиля Аскер-Заде — 6,5 млн;

12. Дмитрий Киселев — 4,6 млн;

13. Андрей Норкин — 4,3 млн руб;

Ранее в СМИ появлялась информация, что на российском телевидении зарплата сотрудника без опыта работы составляет не менее 40 тысяч рублей. При этом постепенно эта сумма может дойти до 200 тысяч рублей. Отмечалось, что доплата за «звездность» может быть самой разной.

Журналисты The Insider попытались связаться с коллегами из списка, что подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию. Те либо проигнорировали вопросы, либо отказались от комментариев.