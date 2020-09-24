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МРОТ изменят: чем это грозит простым смертным

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С 2021 года может измениться система расчета прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты.

Согласно идее ведомства, прожиточный минимум не нужно рассчитывать как статистическую стоимость потребительской корзины. Он будет составлять 44,2% от среднего дохода населения. Для работающих граждан прожиточный минимум будет больше на 9%, для детей – меньше на 3%, для пенсионеров – меньше на 14%.

МРОТ также будут считать по-другому: он должен составлять 42% от медианной заработной платы в России.

Сообщается, что в ведомстве готовили эти поправки не меньше полугода и их якобы уже одобрили во время недавнего заседания правительства. На реализацию идеи Минтруда необходимо выделить 128,5 миллиарда рублей в 2021 году. Через четыре года уже потребуется 241,3 миллиарда.

В настоящий момент МРОТ равен 12130 рублям. Размер прожиточного минимума в Москве составляет 17841 рубль (для работающих граждан – 20306 рублей, для пенсионеров – 12606 рублей, для детей – 15540 рублей).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Кручу, верчу, запутать хочу.

Гость||

Грабить будут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для детей – меньше на 3%, для пенсионеров – меньше на 14%.
Самые ущемляемые в России от действия власти.

Гость||

бардак везде бардак.сбербанк что не накажут за взятия процентов со всего,плачу зав еду в школе через сбербанк,процент,просто со всего процент.они не лопнут.в лице грефа.пора ему на пенсию заелся.

Имя: Гость
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