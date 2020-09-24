«Мечтаю»: 49-летняя Анита Цой призналась в желании иметь второго ребенка

24.09.2020 | 11:40

Анита Цой недавно отметила важную веху в своей семейной жизни – 30 лет со дня свадьбы. Артистка дала интервью, в котором раскрыла некоторые интимные подробности.

Анита Цой вышла замуж, когда ей еще не было и 20 лет. Причем изначально она не испытывала особых чувств к избраннику. Лишь с годами супруги стали близкими людьми. Брак Аниты и Сергея Цой считается одним из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

За годы брака муж в каком виде только не видел Аниту Цой: и неухоженной, и с лишним весом, и стройной, и больной, и красивой. "Муж заменял мне папу, которого рядом не было. Он меня воспитывал, наставлял, ругал, даже иногда "в угол ставил" по молодости", – отметила артистка.

Впрочем, сама Анита Цой к собственным изменениям, в том числе и возрастным, относится тоже спокойно. Так, например, дело обстоит с менопаузой. "Ну честно могу сказать, что секса-то не поубавилось! Наоборот – круто, нет страха забеременеть", – со смехом призналась артистка.

Отметим, что у певицы есть взрослый сын Сергей. Анита призналась, что была бы не прочь родить второго ребенка, но понимает, что уже поздно. "Я бы сейчас еще раз забеременела. Совсем другие, чем раньше мысли приходят: зря мы не родили еще ребеночка, а может, даже и двух. Надо было все делать в то время, оно было правильным для этого", – заключила певица.

Теперь Анита Цой мечтает женить сына и нянчить внуков. "Сейчас поняла, что мне хочется, чтобы сын женился. Сердцем это прочувствовала, я на него стала смотреть по-другому. Не просто как мама, которая растит ребенка. А именно как мама, которая хочет продолжения рода, мечтает погрузиться во внуков, услышать детский смех", – поделилась Анита Цой.