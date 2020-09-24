Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Известный продюсер похоронил российское телевидение

Печать

Российский продюсер Максим Фадеев в ходе интервью заявил о смерти российского телевидения и обвинил рэперов в плагиате. Запись передачи опубликована на YouTube-канале Metametrica.

По мнению шоумена, этот формат вещания исчез еще восемь лет назад. «Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать, и которому государство дает маленькие копиюшки. И вот они сидят на этих зарплатах, пилят свои последние возможности», — сказал он.

Продюсер отметил, что YouTube стал новым телевидением, в котором «можно посмотреть все, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».

Он также пожаловался на обилие политических программ и расчлененки на экране.

Фадеев также выразил недовольство современными российскими рэперами. «Сравните все их песни, это плагиат обычный. Они берут западную музыку, накладывают свои тексты», — сказал музыкант. Он признал, что подобные треки ему нравятся и «эмоционально качают», однако осудил тех артистов, которые в своих текстах призывают к употреблению наркотиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте