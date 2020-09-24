Известный продюсер похоронил российское телевидение

24.09.2020 | 19:25

Российский продюсер Максим Фадеев в ходе интервью заявил о смерти российского телевидения и обвинил рэперов в плагиате. Запись передачи опубликована на YouTube-канале Metametrica.

По мнению шоумена, этот формат вещания исчез еще восемь лет назад. «Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать, и которому государство дает маленькие копиюшки. И вот они сидят на этих зарплатах, пилят свои последние возможности», — сказал он.

Продюсер отметил, что YouTube стал новым телевидением, в котором «можно посмотреть все, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».

Он также пожаловался на обилие политических программ и расчлененки на экране.

Фадеев также выразил недовольство современными российскими рэперами. «Сравните все их песни, это плагиат обычный. Они берут западную музыку, накладывают свои тексты», — сказал музыкант. Он признал, что подобные треки ему нравятся и «эмоционально качают», однако осудил тех артистов, которые в своих текстах призывают к употреблению наркотиков.