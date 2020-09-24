«Это отвратительно»: Сергей Безруков о своем участии в «Бригаде»

24.09.2020 | 15:35

Знаменитый актер ответил на слухи о возвращении популярного в начале 2000-х сериала "Бригада". Сергей Безруков играл в теленовелле главную роль.

В свежем интервью актер сообщил, что возвращения "Бригады" поклонникам ждать не имеет смысла. Продолжение истории Саши Белого, по мнению Сергея Безрукова, никому уже неинтересно. Актер напомнил, что отказался от съемок в фильме "Бригада-2: Наследник" 2010 года.

"Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый?" – заметил Безруков.

Актер отметил, что роль криминального авторитета подходила ему в 27 лет. В те годы он ощущал себя самым молодым из "крестных отцов". Это, как заметил Сергей, тешило его честолюбие.

Сергей Безруков давно перерос Сашу Белого. За плечами артиста множество не менее интересных ролей – Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Вити Сумрака. Актеру нравится экспериментировать, играть нечто новое.

Сегодня знаменитость с нетерпением ожидает выхода фильма "Обитель". Режиссером картины выступает Александр Велединский. В ленте Сергею досталась роль начальника Соловецкого лагеря особого назначения. Своего персонажа, Эйхманиса, Безруков называет чудовищем.

"Помню, когда мы снимали "Есенина" в Ярославле, кто-то зашел в уборную и нацарапал на стене: "Саша Белый теперь Есенин". Этим, я считаю, все сказано", – подчеркнул Сергей Безруков.