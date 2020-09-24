Борющийся с недугом Корчевников отправился по святым местам

24.09.2020 | 08:27

Борис Корчевников отправился в путешествие. Посещая заграничные святыни, телеведущий понял, что Россия – лучшая страна.

Накануне Корчевников опубликовал несколько снимков из Стамбула. В столице Турции телеведущему удалось посетить Собой Святой Софии. Это место настолько впечатлило Бориса, что он решил поразмышлять на тему жизни и смерти.

Ведущий передачи "Судьба человека" признался, что рад родиться и умереть в России. По его мнению, в этой стране находятся самые красивые мечети и храмы. Это может быть связано с другим наблюдением Бориса: Россия является домом для многих вероисповеданий.

Журналист также заметил, что в этом государстве ни одна религия не пытается утвердиться за счет другой. Невозможно представить, как храм превращается в мечеть или наоборот, считает Корчевников.

Борис не забыл, как в прошлом веке в СССР уничтожались святыни. Как итог, эта страна больше не существует. "Жизнь, из которой был изгнан Бог, потерпела фиаско", – написал Корчевников в "Инстаграм".

Напомним, недавно журналисты публиковали откровенный рассказ телеведущего о своем недуге. Несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли. Позже выяснилось, что ее можно было оставить.