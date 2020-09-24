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Бабушка Пугачева сделала внучку Преснякову шикарный подарок

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Недавно стало известно, что Алла Пугачева подарила внуку загородный дом на берегу Истринского водохранилища. В нем Никита Пресняков теперь живет с молодой женой Аленой Красновой.

Как оказалось, по документам дом теперь тоже принадлежит сыну Кристины Орбакайте. При этом Примадонна и сама иногда наведывается в старое жилище. Например, не так давно приезжала вместе с Лизой и Гарри, чтобы показать малышам место, в котором они еще не были.

Когда Никита Пресняков был маленький, то часто приезжал погостить к бабушке Алле. Соседи вспоминают, что артистка вела себя очень по-простому – сама искала внука, если тот куда-нибудь убегал с друзьями.

Теперь наследник Пугачевой живет в загородном доме с супругой. По словам местной жительницы, она часто видит ребят в окрестностях деревни – то на пирсе, то на дороге.

Никита Пресняков старается не привлекать к себе внимания и не очень любит, когда его узнают. Парень занимается музыкой, и раньше соседи сходили с ума от ночных концертов, но после вежливого общения артист перестал шуметь по вечерам.

А вот Алла Пугачева соседей не жалела. По выходным к Примадонне часто приезжали гости и закатывали такие концерты, что местные жители на стенку лезли от неадекватных выходок. При этом звезда не жаловала соседей, грубила и обзывалась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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