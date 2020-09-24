Арзамасова решила раскрыть правду об отношениях с Авербухом

24.09.2020 | 07:53

Илья Авербух и Лиза Арзамасова пришли в шоу "Вечерний Ургант". Влюбленные решили быть откровенными с поклонниками.

О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом этого года. Парочку заметили в одном из московских кафе. Позже в Сети появились фотографии, как знаменитости трогательно держали друг друга за руки.

Через месяц звезда сериала "Папины дочки" ненавязчиво показала помолвочное кольцо. По оценкам экспертов, украшение Арзамасовой стоит не меньше 600 тысяч рублей. Очевидно, что у возлюбленных все серьезно.

Накануне Лиза призналась, что это лето стало для нее по-настоящему счастливым. Более подробно говорить о романе с Ильей актриса не стала, пообещав это сделать позднее.

Вероятно, Авербух и Арзамасова решатся рассказать свою историю любви в эфире шоу "Вечерний Ургант". Выпуск, в котором они снялись, должны показать зрителям 23 сентября. В "Инстаграм" актриса опубликовала кадры со съемок передачи.

Известно, что Илья и Лиза познакомились порядка 10 лет назад: на съемках шоу "Лед и пламень". Сблизились же они в 2012-ом, когда фигурист предложил звезде "Папиных дочек" стать главной героиней в его представлении.