Уварову не любили на съемках «Не родись красивой»

23.09.2020 | 05:05

21 сентября состоится показ сериала "Закрытый сезон" на телеканале "Россия 1". Режиссером картины выступила Дарья Полторацкая. Главная роль досталась актрисе Нелли Уваровой.

Для Уваровой и Полторацкой "Закрытый сезон" – это пятый совместный проект. Актриса и режиссер отлично сработались и понимают друг друга с полуслова. Между тем, по словам Нелли, первое время ее отношения с режиссером оставляли желать лучшего.

"Когда мы встретились на площадке "Не родись красивой", она меня невзлюбила, не обрадовалась, что утвердили артистку Уварову", – вспомнила Нелли.

Как оказалось, Полторацкая была обижена на артистку еще со времен обучения во ВГИКе. Знаменитости обучались в один период на разных факультетах. Дарья приглашала Нелли поучаствовать в студенческом проекте. Уварова жестко отказала девушке.

О произошедшем звезда сериала помнит смутно. По словам артистки, первые два года в институте им не разрешали сниматься. Мастер курса Георгий Георгиевич Тараторкин запрещал работать с другими режиссерами, и студенческие работы не были исключением.

На съемках сериала "Не родись красивой" артистка не могла понять причину недоброго взгляда режиссера. К счастью, спустя время Полторацкая оттаяла по отношению к артистке.

Сегодня актриса и режиссер дружат. Знаменитости общаются даже вне съемочной площадки. Уварова отметила, что Полторацкая во многом на нее похожа.