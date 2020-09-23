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Уварову не любили на съемках «Не родись красивой»

Печать

21 сентября состоится показ сериала "Закрытый сезон" на телеканале "Россия 1". Режиссером картины выступила Дарья Полторацкая. Главная роль досталась актрисе Нелли Уваровой.

Для Уваровой и Полторацкой "Закрытый сезон" – это пятый совместный проект. Актриса и режиссер отлично сработались и понимают друг друга с полуслова. Между тем, по словам Нелли, первое время ее отношения с режиссером оставляли желать лучшего.

"Когда мы встретились на площадке "Не родись красивой", она меня невзлюбила, не обрадовалась, что утвердили артистку Уварову", – вспомнила Нелли.

Как оказалось, Полторацкая была обижена на артистку еще со времен обучения во ВГИКе. Знаменитости обучались в один период на разных факультетах. Дарья приглашала Нелли поучаствовать в студенческом проекте. Уварова жестко отказала девушке.

О произошедшем звезда сериала помнит смутно. По словам артистки, первые два года в институте им не разрешали сниматься. Мастер курса Георгий Георгиевич Тараторкин запрещал работать с другими режиссерами, и студенческие работы не были исключением.

На съемках сериала "Не родись красивой" артистка не могла понять причину недоброго взгляда режиссера. К счастью, спустя время Полторацкая оттаяла по отношению к артистке.

Сегодня актриса и режиссер дружат. Знаменитости общаются даже вне съемочной площадки. Уварова отметила, что Полторацкая во многом на нее похожа.

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Источник — dni.ru
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