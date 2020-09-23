Собчак сравнила Пригожина с маньяком в подъезде

23.09.2020 | 07:04

Продюсер неприятно удивил Ксению Собчак. Иосиф Пригожин показал архивное фото, на котором выглядит совершенно непохожим на себя.

Снимком муж певицы Валерии поделился в соцсети. На фото он с густой шевелюрой и усами. "Как думаете, сколько мне здесь лет?" – спросил фолловеров продюсер.

Подписчики предположили, что кадр сделал на паспорт – и угадали. Иосиф Пригожин сообщил комментариях, что на снимке ему 15 лет. Пользователи "Инстаграм" удивились тому, что в молодости он выглядел гораздо старше своих лет, а теперь – наоборот, моложе.

Отреагировала на кадр и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она отметила, что вид Иосифа Пригожина ее напугал.

"Если бы я в своем подъезде в молодости встретила Пригожина, тотчас бы вызвала милицию. Подумала бы – какой-нибудь маньяк-педофил", – заявила Ксения Собчак.

Напомним, в конце лета Иосиф Пригожин сообщил, что похудел на три килограмма. Такой результат его неприятно удивил – артист думал, что сбросил больше. Как оказалось, почти месяц продюсер ходил по несколько километров в день и старался не переедать, но это не помогло.