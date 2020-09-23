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Оставшаяся без средств к существованию Ваенга продает квартиру

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Елена Ваенга рассказала о том, как пандемия коронавируса сказалась на ее финансовом состоянии. Артистка даже вынуждена расстаться с собственным жильем.

Елена Ваенга не скрывает, что находится с чудовищном финансовом состоянии. "Сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить. Это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Но ничего, справлюсь, все пройдет, ведь не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место", – не теряет оптимизма артистка.

Певица призналась, что у нее была некоторая так называемая подушка безопасности, но она уже исчерпала себя. Но даже и в такой ситуации, в которой находится сейчас, артистка не намерена увеличивать объем работы. Елена заявила о том, что теперь будет меньше гастролировать.

"Раньше у меня было 10–12 концертов в месяц, больше так работать не собираюсь. Я дома хочу пожить. Мне 43 года. Я вообще жить хочу. Гастроли – это не жизнь. Это тяжелая работа в отсутствие семьи, собственной постели, нормального туалета, полотенец, посуды и своего ребенка. Если передо мной встанет дилемма – семья или карьера, не задумываясь, выберу семью. Я не отношусь к тем артисткам, которые поступают наоборот, хотя и не осуждаю их. Но я не из карьеры в гроб. Меня не коллеги хоронить придут", – объяснила Ваенга.

К тому же, отмечает артистка, в нынешних коронавирусных условиях проводить концерты дело накладное. "Невозможно работать в тех условиях, которые сейчас разрешены артистам. Когда зал насчитывает 500 человек, а продать можно лишь 250 билетов, еще надо заплатить свои деньги, чтобы выступить", – пожаловалась исполнительница.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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