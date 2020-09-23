Из «Ласкового мая» в лидеры религиозной секты

23.09.2020 | 08:45

Во вторник российские правоохранители разворошили "логово" религиозной "секты Виссариона". Основатель общины считал себя вторым пришествием Иисуса Христа на Землю.

По данным СМИ, операция по задержанию лидеров секты "Церковь последнего завета" проходила в поселке Жаровск Красноярского края. Это место адепты организации называли "обителью рассвета".

В операции был задействован, в частности, – спецназ ФСБ. Стражам порядка удалось поймать основателя религиозного движения – 59-летнего экс-сотрудника дорожной автоинспекции Сергея Торопа, который утверждал, что он является воплощением Иисуса Христа и просил последователей называть его Виссарионом. Правоохранителям удалось задержать и других лидеров общины.

В частности, силовики вывели из "обители" одного из основных подельников Торопа – Владимира Ведерникова. Но более удивительным оказался тот факт, что правой рукой "Виссариона" оказался бывший барабанщик группы "Ласковый май" Вадим Редькин. При обысках у представителей движения обнаружили оружие и боеприпасы.

Примечательно, что среди адептов так называемой "Церкви последнего завета" была и другая знаменитость – певица Светлана Владимирская, исполнившая хит "Мальчик мой". Она была возмущена задержанием предводителей движения и заявляла, что жила в общине еще с девяностых годов. По ее словам, все данные о Сергее Торопе и его организации являются ложью.

Поводом для проведения операции стало подозрение представителей секты в психологическом насилии над людьми. По версии правоохранителей, последователи Торопа обманным путем заманивали людей в общину и заставляли их отказаться от имущества и денег. В отношении предводителя организации было возбуждено уголовное дело.