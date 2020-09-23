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Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим коллегой

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Радостная новость для всех поклонников Ирины Аллегровой. В жизни популярной исполнительницы приятные перемены.

Много лет назад песня "Незаконченный роман" в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого произвела эффект разорвавшейся бомбы. Артисты так проникновенно спели эту композицию, что немедленно поползли слухи, что у них действительно роман. Однако произошло прямо противоположное – Аллегрова и Крутой прервали сотрудничество.

Ходили слухи, что певица и композитор вдрызг разругались, но что стало причиной, остается только догадываться. Много лет они не общались. И вот недавно артисты сумели наладить отношения. Более того, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой записали новую совместную песню. Музыкальная композиция посвящена осени. В ней есть такие строки: "Осень, прости меня, осень. Ты не старуха злая! Просто мне плохо очень. Осень золотая..."

Пока неизвестно, когда Ирина Аллегрова и Игорь Крутой планируют презентовать свое новое детище. Из-за коронавируса пока отменены массовые мероприятия. Не исключено, что артисты сделают это в Сети.

Игорь Крутой дал понять, что расставание с Ириной Аллегровой далось ему тяжело. Он разоткровенничался: "Я не люблю менять людей, с которыми годами иду по жизни. В этом для меня есть некий комфорт и уверенность существования. Я привязываюсь. И если кто-то по определенным причинам выбывает из привычного списка дорогих моему сердцу людей, всегда грущу".

Вряд ли осталась в выигрыше после расставания с композитором Ирина Аллегрова. Несмотря на то, что артистка записывает новые песни, пока хитов среди них не оказалось. Есть большая доля вероятности, что после воссоединения с бывшим дела у артистки поправятся. "Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом", – признался Игорь Крутой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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