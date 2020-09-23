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«Дураки и пьяницы!»: Пугачева спела подглядывающим за ней соседям

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Много разного говорят про Аллу Пугачеву те, кто когда-то жил рядом с ней. Одни рассыпались в комплиментах артистке, другие назвали грубой и лицемерной.

Журналисты наведались в село Малые Бережки возле Истринского водохранилища, где много лет прожила Алла Пугачева. До того, как переехать в замок к Максиму Галкину в деревню Грязь, Примадонна обитала в усадьбе, живя под пристальным наблюдением соседей.

Те разное говорят об артистке. "Пугачева по натуре очень грубая. Это на камеру она может строить из себя приличную, а на самом деле она не такая. Оскорбляла даже нас несколько раз", – пожаловалась соседка, не пожелав назвать своего имени.

Она рассказала такую историю: "Во время одной из ее гулянок кто-то из соседей взобрался на ее забор, чтобы подсмотреть, что у нее там происходит во дворе. Ну интересно же людям. Так она это заметила и как запоет: "Мои соседи – дураки и пьяницы!" И это я еще мягко вам эту историю рассказала. Мы конечно же ей не ответили".

Другие поблагодарили Примадонну за то, что благодаря ее стараниям в селе положили асфальт. А еще соседи отметили, что когда Алла Пугачева жила здесь, к ней часто приезжали знаменитости. "Все звезды были тут. Концерты устраивали до утра, спать было невозможно", – отметили очевидцы.

Соседи вспоминают, что Алла Пугачева, когда выходила к народу, выглядела неизменно превосходно. Однажды ее даже не узнали. "Наверное, в тот день она макияж какой-то специальный сделала или кремом каким-то волшебным помазалась. Иду я, значит, по селу, а навстречу мне просто красотка какая-то порхает. Думаю про себя: "Что же за девушка к нам молодая такая приехала?" А когда она ближе ко мне подошла, смотрю: Пугачева! Я ахнула", – поделилась впечатлениями соседка.

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Источник — dni.ru
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