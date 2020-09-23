Дочь Легкоступовой выступила с заявлением и призвала смириться

23.09.2020 | 13:06

Прошло 40 дней, как не стало певицы Валентины Легкоступовой. Об артистке высказалась ее дочь Анэтта.

Валентина Легкоступова была замужем три раза. От первого брака у артистки дочь Анэтта, от второго – сын Матвей. И теперь дети подозревают, что третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов, мог быть причастен к смерти артистки.

Наследники крайне негативно отнеслись к тому, что Валентина Легкоступова собралась замуж за Юрия Фирсова. Они даже не присутствовали ни на брачной церемонии, ни на венчании. Сразу после торжеств пара, предположительно, уединилась в квартире певицы, где спустя несколько дней Анэтта и обнаружила новоиспеченных молодоженов в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда она отправила их в наркологическую клинику.

А уже оттуда Валентина Легкоступова попала в обычную больницу, потому что ее состояние ухудшилось. Там медики обнаружили у нее тяжелую черепно-мозговую травму. После проведенной операции артистка впала в кому, а потом умерла, так и не придя в сознание.

Впоследствии Юрий Фирсов утверждал, будто Валентина Легкоступова упала в ванной, а когда он предложил ей вызвать скорую помощь, то отказалась, сославшись на хорошее самочувствие.

В 40 день со дня смерти Валентины Легкоступовой дочь Анэтта обратилась к певице. "Уметь приспособиться под обстоятельства, которые диктует тебе жизнь... Уметь принять, как больно бы тебе не было... Уметь сделать выводы... Уметь смириться... Выстоять и пройти через все трудности, которые подкидывает жизнь... Уметь остаться человеком и не саморазрушиться... Уметь "держать марку" и сохранить себя... Уметь держать себя в руках, когда хочется выть и кричать от боли... Уметь любить... Уметь прощать... Уметь верить и бороться за правду... Ты всему этому учила, но как теперь все это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к матери Анэтта.

Тем не менее, дочь пообещала Валентине Легкоступовой жить по ее заветам. "Чувство долга еще никто не отменял... Ради тебя, ради семьи, ради брата, ради детей, ради бабушки, ради всех твоих близких... Любила, люблю и буду любить всегда..." – призналась в чувствах к артистке дочь.

В заключение она заявила, что сделает все, чтобы Валентину Легкоступову помнили "солнечным и светлым человечком".