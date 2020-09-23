Деньги придут на карту: до 35 000 рублей можно получить от ПФР

23.09.2020 | 09:14

Пенсионный фонд призвал россиян скорее оформить заявление на получение новой выплаты. Уже через неделю пособие станет недоступно для тех категорий граждан, которые могли на него рассчитывать.

30 сентября истекает срок подачи заявления на оформление единовременного пособия семьям с детьми до 15 лет включительно. Выплаты были назначены по распоряжению президента России Владимира Путина.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений, некоторые семьи остались практически без средств к существованию. Президент призвал помочь гражданам и велел выделить деньги.

На пособие по-прежнему могут рассчитывать семьи с детьми до 3 лет, а также семьи с детьми от 3 до 15 лет. В зависимости от возраста и дня рождения, сумма выплат может серьезно варьироваться.

«Важно, что при достижении ребенком возраста 3 лет в период с апреля по сентябрь 2020 года включительно семьи имеют право, кроме ежемесячной выплаты (детям до 3 лет), на получение единовременной выплаты (детям от 3 до 15 лет включительно) в размере 10 тысяч рублей», - заявили в ПФР.

Многие уже получили деньги, но в ПФР подчеркнули, что есть и те семьи, которые не воспользовались возможностью оформить помощь от государства. 30 сентября - последний срок подачи заявления. Оформить его можно через сайт Госуслуг или в Пенсионном фонде. Положенное пособие один из родителей может получить на карту, которую следует указать в заявлении.

Так как с момента назначения выплат прошло уже несколько месяцев, немного изменился механизм расчета пособия.

«Например, если ребенку исполнилось 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тысяч рублей. Если ребенку исполнилось 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей. Если ребенку исполнилось 3 года с июня по сентябрь, семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тысяч), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей», - пояснили в ПФР.