ВС запретил приставам списывать деньги со счетов не разобравшись

22.09.2020 | 13:31

Верховный суд РФ поставил точку в одной из самых спорных тем для должников и приставов.

Очередное решение ВС, который растолковал ситуацию с точки зрения действующего законодательства, не позволит приставам списывать деньги с любого счета должника, сообщает «Российская газета».

Когда приставы ищут имущество человека, который должен деньги в пользу государства, физического или юридического лица, они рассылают запросы в финансовые организации. Банки сообщают им информацию об открытых счетах на имя должника, а также суммы, которые на них находятся.

И если раньше приставы могли списывать деньги не разбираясь, то теперь Верховный суд РФ запретил им это делать.

На протяжении 6 лет у ветерана боевых действий из Оренбургской области в счет погашения долга списывались деньги, которые являлись его пенсией. Мужчина решил оспорить данный факт. Проиграв дело в нижестоящих инстанциях, он обратился в Верховный суд, который встал на сторону ветерана.

Изучив материалы спора, коллегия пришла к следующему выводу. Пристав должен сам выяснить вид счета должника и установить, можно ли с него снимать деньги. Это обязанность не банка и не должника, а именно судебного пристава, сказано в постановлении Верховного суда РФ.