Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|14:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Выплаты остановят: почему не стоит хранить пенсию на банковской карте

Печать

Экономист раскрыл опасность хранения пенсии в России на банковской карте. Ежемесячные выплаты могут быть прекращены, если человек не снимает деньги на протяжении шести месяцев.

Сотрудник "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, что такое может случиться с россиянами, которые не нуждаются в пенсии, потому что у них, например, есть собственные накопления, или же им помогают с деньгами родственники.

Такой механизм, по словам эксперта, оберегает государство от "лишних" трат. Пожилой человек может скончаться или же переехать жить в другую страну, но данные об этом попадут в Пенсионный фонд только спустя некоторое время, уточняет агентство "Прайм".

Чтобы возобновить ежемесячные выплаты, человек должен обратиться с заявлением в территориальное подразделение фонда. Обращение по пенсии рассмотрят в течение нескольких дней. В случае одобрения заявки размер выплат останется прежним с учетом индексации.

Также Коган предупредил о мошенниках граждан, которые хранят пенсии в России на карте. Пожилым людям не следует передавать личные данные третьим лицам. Кроме того, если у человека есть задолженность по услугам ЖКХ, то приставы могут заблокировать карту, чтобы списать необходимую сумму.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что в 2021 году пенсии в России увеличатся. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что размер выплат вырастет на 6,3% до 17 443 рублей. На финансирование пенсий потратят сумму в размере 7,8 триллиона рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ежемесячные выплаты могут быть прекращены, если человек не снимает деньги на протяжении шести месяцев...Такой механизм, по словам эксперта, оберегает государство от "лишних" трат.
Бедное государство, пенсионеры так и норовят его обобрать.

Гость||

Гость писал(a):

Бедное государство, пенсионеры так и норовят его обобрать.
А, ты как думал, если у него есть другие деньги или ему кто то помогает зачем ему платить его кровно заработанные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте