Выплаты остановят: почему не стоит хранить пенсию на банковской карте

22.09.2020 | 11:58

Экономист раскрыл опасность хранения пенсии в России на банковской карте. Ежемесячные выплаты могут быть прекращены, если человек не снимает деньги на протяжении шести месяцев.

Сотрудник "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, что такое может случиться с россиянами, которые не нуждаются в пенсии, потому что у них, например, есть собственные накопления, или же им помогают с деньгами родственники.

Такой механизм, по словам эксперта, оберегает государство от "лишних" трат. Пожилой человек может скончаться или же переехать жить в другую страну, но данные об этом попадут в Пенсионный фонд только спустя некоторое время, уточняет агентство "Прайм".

Чтобы возобновить ежемесячные выплаты, человек должен обратиться с заявлением в территориальное подразделение фонда. Обращение по пенсии рассмотрят в течение нескольких дней. В случае одобрения заявки размер выплат останется прежним с учетом индексации.

Также Коган предупредил о мошенниках граждан, которые хранят пенсии в России на карте. Пожилым людям не следует передавать личные данные третьим лицам. Кроме того, если у человека есть задолженность по услугам ЖКХ, то приставы могут заблокировать карту, чтобы списать необходимую сумму.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что в 2021 году пенсии в России увеличатся. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что размер выплат вырастет на 6,3% до 17 443 рублей. На финансирование пенсий потратят сумму в размере 7,8 триллиона рублей.