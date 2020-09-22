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«Не хочу обижать его»: Голубкина не вышла замуж после развода с Фоменко

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Сегодня, 22 сентября, актриса Мария Голубкина отмечает день рождения. Перед этой важной датой артистка откровенно рассказала о неудачах в своей личной жизни.

Когда-то актриса Мария Голубкина и певец, шоумен, актер Николай Фоменко были одной из самых эффектных и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Мария родила мужу дочь Анастасию и сына Ивана. Они находились в браке 13 лет, но потом расстались.

Общаясь со своими подписчиками в популярной социальной сети, артистка объяснила, почему оформила развод. "Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его", – объяснила Мария Голубкина.

После развода Николай Фоменко снова женился, завел детей. А вот у Марии Голубкиной личная жизнь не сложилась. Она призналась, что с годами все сложнее подстраиваться под другого человека и легче жить в одиночестве. Актриса сообщила, что мечтает стать бабушкой. "Жду, когда дочка родит мне внуков. Я с ними буду сидеть, если она мне, конечно, доверит такую ответственность", – отметила артистка.

Мария Голубкина призналась, что и с собственной матерью, актрисой Ларисой Голубкиной, прославившейся благодаря главной роли в фильме "Гусарская баллада", в свое время были сложные отношения. "Я долго не могла смириться с тем, что ей все равно, что я делаю, что она не сидела с внуками", – призналась Мария.

Лишь пару лет назад Голубкина наконец смогла смириться с этим и ей это даже начало нравиться. Однако очевидно, что между родительницей и артисткой все равно сохранятся дистанция. "Она мало с кем общается, ни про кого, кроме как про себя, не думает, но при этом никого не обсуждает и все время пребывает на позитиве. Наверное, поэтому она хорошо выглядит", – заключила Мария Голубкина.

У актрисы почти нет друзей. Она рассказала, что раньше считала, что дружба это важно. Сейчас же актриса уверена, что надо дружить не с людьми, а с Богом. "Я поняла, что не хочу общаться с людьми, с которыми у меня разные моральные ценности. Подстраиваться под кого-то я уже тоже не могу", – резюмировала артистка.

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Источник — dni.ru
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