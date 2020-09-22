Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

«Может быть, не стоило удалять»: Корчевников рассказал о болезни

Печать

Пять лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли. Телеведущий долго не рассказывал об этом, но спустя некоторое время все-таки решился на откровения. Журналисты прослушали запись одного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" 2017 года. Тогда Борис признался, что опухоль была не в головном мозге.

Корчевников не забудет тех дней, которые провел в больнице. Тогда телеведущий неустанно молился за свое здоровье. Общение с Богом и поддержка близких людей вселяли в него надежду.

Как только врачи провели операцию, выяснилось, что опухоль можно было оставить. С таким новообразованием люди живут. Однако Корчевников ни о чем не стал жалеть. Он понимает, что необходимо было пройти через это. "Может быть, не стоило удалять. Случай был очень редким. Нельзя сказать, что операция прошла удачно", – вспоминал Борис.

Телеведущий долго восстанавливался после трепанации. Корчевников знает истории, когда пациенты приходили в норму через несколько дней, но ему стало лучше лишь спустя месяц.

Также стоит отметить, что недуг Бориса нельзя назвать раком или онкологией. Опухоль была доброкачественной. Несмотря на это, болезнь заставила телеведущего почувствовать себя слабым и немощным. "Мы бессильные. И только чудо Божье нас держит в силах", – пришел к выводу он.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Корчевников начал терять слух. Поэтому зрители удивились, когда телеведущий без труда сыграл на гитаре в эфире передачи "Судьба человека".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте