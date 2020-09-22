Молодая супруга Николаева снялась в новом сериале про маньяка

22.09.2020 | 17:03

Супруга Игоря Николаева снимается в сериале режиссера Сарика Андреасяна. 38-летняя Юлия Проскурякова получила небольшую роль в сериале "Чикатило. Явление зверя".

Съемки восьмисерийной теленовеллы стартовали еще в начале сентября. Между тем только накануне стало известно, что в картине появится жена музыканта Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова опубликовала в личном микроблоге снимки со съемочной площадки. По словам артистки, одним из ее партнеров в теленовелле будет Александр Рожковский.

В комментариях пользователи Сети попросили Проскурякову поподробнее рассказать о своей роли в сериале "Чикатило. Явление зверя". Порадовать подписчиков деталями сюжета Юлия не смогла. До выхода теленовеллы знаменитость не может раскрывать подробности сценария.

На одном из опубликованных фото Юлия Проскурякова предстает в образе своей героини. Артистка запечатлена без макияжа. Знаменитость облачена в пальто бежевого цвета, берет в тон и платье в коричневую клетку. Стиль Юлии выдержан в духе конца 80-х прошлого столетия.

Отметим, что некоторым подписчикам образ актрисы пришелся не по душе. "Почему такие роли ??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)