Михаила Боярского наградили

22.09.2020 | 15:36

Владимир Путин оценил заслуги Михаила Боярского перед страной. Теперь у актера появилась еще одна награда.

Свою первую государственную награду Боярский получил в 1984 году. Тогда он стал заслуженным артистом РСФСР. Через четыре года его признали народным.

Следующую награду Михаил Сергеевич получил из рук Владимира Путина. В 2002 году президент России вручил актеру орден Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Вскоре он стал обладателем медали "В память 300-летия Санкт-Петербурга".

Его роль в театре и кинематографе вновь оценили в 2009-ом. Правда, тогда он получил орден "За заслуги перед Отечеством". Спустя два года у актера появился орден Почета Республики Молдова. Там Боярского ценят за вклад в развитие молдо-российского сотрудничества в области культуры.

Заслуги Михаила Сергеевича перед Санкт-Петербургом оценили во второй раз в 2019 году, вручив соответствующую награду.

Накануне же Путин распорядился, чтобы Боярский получил орден Почета. Эта награда также является оценкой вкладу актера в развитие отечественной культуры и искусства. Артист пока не отреагировал на эту новость публично.