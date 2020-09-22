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Мать Марии Мироновой рассказала о четвертом муже дочери

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Звезда сериала "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова появилась в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". 73-летняя актриса рассказала о дочери, Марии Мироновой.

Екатерина Градова была первой женой советской звезды Андрея Миронова. В этих отношениях актриса родила дочь Марию. Она тоже посвятила свою жизнь актерскому ремеслу.

Дочь подарила Градовой двоих внуков. В 1992 году Мария Миронова родила сына Андрея. В сентябре 2019 года у артистки появился маленький Федор.

По словам Екатерины Георгиевны, годовалый Федор похож на Марию. Между тем 28-летний Андрей вырос копией своего знаменитого деда. "Особенно манерами на сцене, но он с высокой планкой нравственности", – говорит о наследнике артистка.

Напомним, старшего сына Мария Миронова родила от бизнесмена Игоря Удалова. Отцом второго ребенка артистки стал ее четвертый муж. Имя избранника знаменитость скрывает.

В беседе с Борисом Корчевниковым Екатерина Градова подчеркнула, что ее дочь состоит в официальном браке. Маленький Федор растет с отцом и носит его фамилию.

По словам 73-летней актрисы, рассказать подробно о зяте она не может. Градова поклялась дочери не раскрывать личность ее супруга.

"Он – предприниматель и бизнесмен. У нее грандиозная семья", – поведала звезда советской теленовеллы.

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Источник — dni.ru
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