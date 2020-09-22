«Кошмар»: старая фотография Натали возбудила поклонников артистки

22.09.2020 | 17:42

46-летняя певица Натали неприятно удивила поклонников своим преображением. Звезда предстала в образе роковой брюнетки.

На фото, которое певица Натали выложила в свой инстаграм-аккаунт, она позирует с Николаем Басковым в белом платье. На ее голове – пышный черный парик с кудряшками.

Большинство фолловеров не оценили нового имиджа артистки. Они отметили, что в таком виде она выглядит старше лет на десять. По их мнению, певица Натали стала похожей на Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.

"Образ ужасный", "Кошмар", "Черный цвет не к лицу. Хорошо, что это парик", – высказались подписчики знаменитости. Некоторые заявили, что певице Натали не стоит петь в дуэте с Басковым.

Напомним, в конце мая певица Натали отметила 46-летие. Многие поклонники отмечают, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.

Исполнительница не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Певица Натали призналась, что выглядеть молодо и подтянуто непросто. Ранее звезда поразила поклонников новым имиджем. Ее привыкли видеть в женственных образах. Недавно она предстала на коротком видео в соцсети без косметики, одетой по-спортивному.