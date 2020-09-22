Автор хита «Мальчик мой» является членом атакованной силовиками общины

22.09.2020 | 13:09

Во вторник, 22 сентября, в Красноярском крае прошли задержания и обыски среди последователей "Церкви последнего завета".

Среди членов общины оказались и известные люди. Как сообщает телеграм-канал Mash, Светлана Владимирская уже давно является одним из последователей.

Певица была широко известна в 90-е годы. Хит "Мальчик мой" до сих пор периодически звучит на радиостанциях.

Владимирская записала известную песню, а потом внезапно исчезла. В 1993 она перебралась в село Петропавловка. Позже вернулась к концертам, но из общины не ушла. А шесть лет назад вышла замуж за одного из членов "Церкви последнего завета" — Владимира.

Пара рассказала журналистам, что во время спецоперации отключили интернет, потом начались обыски. Сейчас Владимирская переживает за своё будущее, её пугает уголовное дело на лидеров культа.

Также Светлана рассказала о том, в чем видят причину появления силовиков сами последователи Виссариона (глава общины - прим. редакции). По ее словам, к ним приехал журналист, представился обычным человеком, проявил агрессию и вывел людей на эмоции. Когда ему ответили — заявил о препятствовании своей деятельности, позже началась проверка.