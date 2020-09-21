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Встреча с внеземным разумом подарила Кате Лель талант и способности

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В судьбе звезды было немало перипетий. Посещение могилы продюсера и встреча с инопланетянами оказали большое влияние на жизнь Кати Лель.

По словам певицы, ее первая встреча с НЛО произошла, когда ей было 16 лет. Пришельцы похитили ее зубы и она побывала на космическом корабле. Катя Лель уверена, что с этого момента она стала находиться под пристальным надзором инопланетных существ. Звезда открыто заявляла, что пришельцы одарили ее уникальными возможностями: умением читать мысли людей, видеть запредельное человеческим глазам и обладать музыкальным талантом.

Еще один поворот судьбы произошел с поп-дивой у могилы продюсера Александра Волкова. С этим человеком Катю Лель связывали не только рабочие, но и любовные отношения. Когда певица решила разорвать с Волковым романтическую связь, он мстил ей и не давал развиваться в профессии.

После того, как продюсер умер, звезда посетила его могилу, где смогла забыть разногласия и обиды, и простить бывшего избранника. Это помогло артистке продолжить карьеру и достичь в ней хороших результатов.

Напомним, что звезды бурно отреагировали на высказывания певицы об инопланетянах. Никто не поверил в контакт артистки с внеземной цивилизацией, а некоторые даже осудили ее за выдумки. Персоны шоу-бизнеса высмеяли заявления Кати Лель об НЛО и до сих пор вспоминают их с улыбкой.

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Источник — dni.ru
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