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Пособие семьям с детьми хотят продлить на ближайшие три года

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Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением сохранить выплаты для семей с детьми.

С апреля на помощь от государства могут рассчитывать граждане с несовершеннолетними детьми, которые лишились работы. Они получают от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Правда в скором времени поддержка должна быть прекращена. Последний месяц действия программы - сентябрь.

Как сообщают «Известия», новая инициатива о продлении выплат уже вошла в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Правда в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой предложили не торопиться с выводами и объяснили, что комментировать это предложение пока рано.

ФНПР предлагает повысить пособие до уровня прожиточного минимума ребенка – до 10,7 тыс. рублей. Вопрос о том, будет ли эти средства получать один родитель или оба, пока находится на рассмотрении.

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