Петросян и Брухунова могли допустить роковую ошибку с ребенком

21.09.2020 | 08:49

Эксперты в области нумерологии и паранормального считают, что опубликовав имя ребенка и его фотографию, супруги поступили крайне опрометчиво.

В среду, 16 сентября, отмечавший юбилей Евгений Петросян разместил в социальной сети фотографию с изображением своего сына.

Юморист решил сделать подарок всем фанатам и журналистам – он наконец рассекретил сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – коротко подписал снимок счастливый пенсионер.

Слухи о пополнении в семье Петросяна ходили давно. Но супруги отвергали любые домыслы. Теперь же Брухунова рассказывает подписчикам, как ловко она всех провела. Молодая жена Петросяна долгое время выкладывала на своей странице в Инстаграм прошлогодние фотографии.

Брухунова хотела, чтобы ее беременность прошла спокойно, в тайне от многочисленных поклонников и журналистов. Эсперты-парапсихологи полностью согласны с подобным решением женщины. Многие отмечают, что беременность сложный процесс. Вся энергия женщины должна быть направлена исключительно на плод.

Сейчас ряд нумерологов и парапсихологов считают, что Петросян зря выложил фотографию сына в Интернет. Большинство известных людей до последнего стараются оттянуть тот момент, когда общественность увидит лицо их ребенка. В Сети много различного рода недоброжелателей и завистников, которые используя фотографию ребенка могут обратиться к специалистам за наведением порчи или сглаза.