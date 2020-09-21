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Ляйсан Утяшева стала копией Анджелины Джоли

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Гимнастка поделилась роликом в новом образе. Поклонники Ляйсан Утяшевой нашли в ее внешности поразительное сходство с Анджелиной Джоли.

Звезда опубликовала в инстаграм-канале видео из Казани. На камеру были запечатлены фрагменты кастинга на шоу "Танцы", а изюминкой ролика стала Ляйсан Утяшева.

В кадре девушка предстала в коротком белом платье с глубоким декольте, шикарными прямыми волосами и ярким макияжем. На шею телеведущая надела экстравагантную цепь с крупными звеньями. На съемках знаменитость проявила кокетливое поведение, излучая женственность.

Облик роковой красотки шокировал фанатов спортсменки. Подписчики теледивы отметили, что она совсем не похожа на себя и сильно напоминает актрису Анджелину Джоли. Особое внимание досталось волосам звезды. Гимнастка нарастила длинные пряди, а поклонники привыкли видеть ее с короткой стрижкой. Подписчики сошлись во мнении, что длинные волосы удачно украсили звезду, а образ голливудской секс-бомбы хорошо гармонирует с ее внешностью.

"На Джоли здесь очень похожи", "В какой то момент, я думала, что смотрю на Джоли", " Прям Анджелина Джоли", – написали пользователи Сети. Сходства с экс-супругой Бреда Питта телеведущей удалось добиться во многом благодаря косметике. Темные дымчатые тени визуально увеличили глаза и сделали взгляд более открытым, а губы Ляйсан Утяшевой выгодно подчеркнула матовая помада.

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Источник — dni.ru
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Гость||

страх

Гость||

Гость писал(a):

страх
только на первой фотке

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