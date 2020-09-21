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Елена Ваенга не смогла нормально спеть вживую на Первом канале

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Елена Ваенга – одна из самых востребованных и популярных певиц на отечественной эстраде. Известие о том, что она вошла в число наставников на шоу "Голос 60+" на Первом канале, стало приятной новостью для ее фанатов. Но не обошлось и без неприятных сюрпризов.

Вскоре после выхода первой передачи Елена Ваенга пожаловалась на то, что выглядит на экране полной. "Телевизор. +10 лет +20 кг... это жесть... негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала расстроенная Елена, опубликовав свою фотографию, сделанную крупным планом.

А в последнем эфире артистка и вовсе попала в неловкую ситуацию. Во время слепых прослушиваний Елена Ваенга решила выйти на сцену и спеть с 67-летним Стефано Войсом легендарную композицию "Ты хочешь стать американцем". Артистка призналась, что очень волнуется, и сразу же допустила досадную оплошность, вступив раньше, чем нужно. "А, вперед? Ну неважно, зато вживую", – попыталась нивелировать неловкость Елена.

Но дальше ситуация только ухудшилась. Во время припева Ваенга забыла слова, начала улыбаться и даже пропустила кусок песни. "Браво! Все, что помнила!.. Все, что помнила в этой песне!" – попыталась объясниться исполнительница.

После того, как конкурсант покинул сцену, другой наставник телепроекта Лев Лещенко попытался поддержать опозорившуюся Елену Ваенгу: "Я бы к тебе повернулся, Лена!" Та немедленно отреагировала: "Перепутала все слова! Вообще, там так страшно стоять! Реально страшно. Это все, что я знаю в итальянском языке вообще". А затем продемонстрировала трясущиеся руки. "Посмотрите, что делается, кошмар какой", – пожаловалась Елена Ваенга.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Ваенгу с негативом принял шоубизнес. Это еще более понизило ее самооценку. Даже в "тутуновках" пишут о ее неудачах. Нехорошо нападать на людей, тем более творческих! Эх ты наше "стервозное" время!

Гость||

Нормальный ролик,естественное поведение ,в каком месте усмотрели позор?

Гость||

В начале её творческой деятельности я была от неё без ума, но с приходом популярности она изменилась. Ну это свойственно всем нашим артистам. Но она всё же очень талантлива и этот казус- ерунда.7645

Гость||

Ваенга ====КЛАСС!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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