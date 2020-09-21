Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|03:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Дарья Мороз представила поклонникам трехмесячную дочь Аню

Печать

Дарья Мороз сделала заявление о ребенке. Артистка, воспитывающая наследницу от режиссера Константина Богомолова, призналась, что у нее есть еще одна дочь.

Фото с малышкой на руках звезда театра и кино опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. "Тот случай, когда у тебя идеальная партнерша. Фильм "Триада 2", – пописала снимок Дарья Мороз.

Она объяснила, что девочка – это ее "кино-дочь", ей три месяца и зовут ее Аня, также, как и родную наследницу актрисы. "Первую часть сцены она разглядывала группу, а потом решила бросить это дело и просто поспать", – поделилась знаменитость.

Также Дарья Мороз отметила, что примерно в этом же возрасте начала сниматься в кино, правда в мужской роли. Поклонники пришли в восторг от малышки. "Симпатичная, как и ты", "Хорошо смотритесь", "Мадонна с младенцем", "вы удивительно похожи", – высказались фолловеры актрисы.

Напомним, ранее звезда сериала "Содержанки" призвала не забывать об опасности коронавируса. Дарья Мороз считает, что расслабляться еще рано.

В мае актриса переболела коронавирусной инфекцией. Недуг выбил артистку из колеи. Дарье Мороз пришлось на время отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами". Ходили слухи, что из-за болезни звезда сериала "Содержанки" была госпитализирована, но эта информация не подтвердилась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте