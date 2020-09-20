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«Воскресшего» ведущего лото все-таки потеряли

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Ночью Михаил Борисов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У телеведущего обнаружили воспаление легких. Медицинские врачи были вынуждены ввести артиста в искусственную кому и подключить к ИВЛ.

Всю ночь всплывала противоречивая информация, рассказывающая о состоянии Михаила Борисова. Ранее сообщалось, что телеведущий скончался еще при транспортировке в другую больницу.

Однако родная сестра Борисова опровергла подобные слухи и призналась, что актер находится в медицинском учреждении и ожидает подтверждения диагноза.

Ближе к утру появилось официальное заявление коллег артиста по Щукинскому училищу. Артисты подтвердили кончину Михаила Борисова.

Напомним, около 26 лет он являлся бессменным ведущим телепрограммы "Русское лото". Ярые фанаты Борисова навсегда запомнят его искрометные комментарии.

У многих именно Михаил ассоциируется с лотерейными билетами и телевизионными бочоночками.

Представители компании "Столото" выказали свои соболезнования родственникам погибшего артиста и сообщили о графике лотерейных передач.

По словам продюсеров шоу, пока розыгрыши "Русского лото" будут вести многолетние соведущие Борисова – Ирина Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.

Стоит отметить, что Михаил успевал совмещать постоянные телевизионные съемки с учебной деятельностью. Ведущий являлся преподавателем театрального училища имени Щукина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

многих именно Михаил ассоциируется с лотерейными билетами и телевизионными бочоночками.
Русским Лохото?

Гость||

Последняя рулетка... Пиковая дама помешала.

Имя: Гость
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